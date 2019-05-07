Глава муниципалитета на юге Мексики стал жертвой покушения

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 59244 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87192 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100560 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102568 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125888 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112387 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138282 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144741 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130248 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Глава муниципалитета на юге Мексики стал жертвой покушения

Глава муниципалитета на юге Мексики стал жертвой покушения

Киев  •  УНН

 • 9533 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Игнасио Перес Хирон, глава муниципалитета Альдама в южном штате Чьяпас, стал жертвой неизвестных преступников. Тело политика, который с 4 мая считался пропавшим без вести, найдено в понедельник, сообщила радиостанция MVS Noticias, передает УНН.

Официального подтверждения этой информации от властей региона пока не поступало. Сведений о возможных мотивах расправы с Хироном обнародовано не было.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране было убито более 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март жертвами преступников стали более 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.

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В начале апреля этого года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал трудности в борьбе с преступностью и сообщил, что власти придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы повысить уровень безопасности в стране.

Напомним, в одном из штатов Мексики убили не менее 18 человек по 12 часов.

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