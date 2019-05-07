Глава муниципалитета на юге Мексики стал жертвой покушения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Игнасио Перес Хирон, глава муниципалитета Альдама в южном штате Чьяпас, стал жертвой неизвестных преступников. Тело политика, который с 4 мая считался пропавшим без вести, найдено в понедельник, сообщила радиостанция MVS Noticias, передает УНН.
Официального подтверждения этой информации от властей региона пока не поступало. Сведений о возможных мотивах расправы с Хироном обнародовано не было.
Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране было убито более 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март жертвами преступников стали более 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.
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В начале апреля этого года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал трудности в борьбе с преступностью и сообщил, что власти придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы повысить уровень безопасности в стране.
Напомним, в одном из штатов Мексики убили не менее 18 человек по 12 часов.