Глава муніципалітету на півдні Мексики став жертвою замаху

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Ігнасіо Перес Хірон, глава муніципалітету Альдама в південному штаті Чьяпас, став жертвою невідомих злочинців. Тіло політика, який з 4 травня вважався зниклим без вісти, знайдено в понеділок, повідомила радіостанція MVS Noticias, передає УНН.

Офіційного підтвердження цієї інформації від влади регіону наразі не надходило. Відомостей про можливі мотиви розправи з Хироном оприлюднено не було.

Мексика в останні кілька років переживає небувалий розгул насильства. У минулому році в країні було вбито понад 33,3 тис. осіб, в поточному році ситуація продовжує погіршуватися. Згідно з офіційними даними, з січня по березень жертвами злочинців стали понад 8,73 тис. осіб, майже на 9% більше, ніж за той же період 2018 року.

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На початку квітня цього року президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор визнав труднощі в боротьбі зі злочинністю та повідомив, що владі доведеться витратити більше часу, ніж вони припускали, щоб підвищити рівень безпеки в країні.

Нагадаємо, в одному зі штатів Мексики вбили щонайменше 18 людей за 12 годин.

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