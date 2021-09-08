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Глава МЧС России погиб во время учений

Глава МЧС России погиб во время учений

Киев  •  УНН

 • 48644 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске. Об этом сообщили в среду в министерстве российским СМИ, пишет УНН со ссылкой в частности на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев”, — сказали в ведомстве.

По предварительной информации местных журналистов, он сорвался со скалы.

Как пишут федеральные СМИ, Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Сотрудник тоже погиб.

Масштабные учения на севере края стартовали накануне, 7 сентября. В рамках учений опробовали новые технологии спасения и новую технику, специально разработанную для Арктики. Заявленная цель учений — оценка способности органов управления и сил эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Добавим, что ещё утром 8 сентября пресс-служба российского МЧС сообщила, что в рамках рабочего визита в Красноярский край Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске.

Справка

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический и финансовый факультеты Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013-ом прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба.

В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.

С июня 2015 года по июль 2016 год занимал пост начальника Управления ФСБ по Калининградской области. Был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя Совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области.

В ноябре 2016 года стал заместителем директора ФСБ, а в 2018-ом указом президента был назначен главой МЧС.

21 декабря 2020 года ему было присвоено звание генерала армии.

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