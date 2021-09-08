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Глава МНС Росії загинув під час навчань

Глава МНС Росії загинув під час навчань

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Глава МНС Росії Євген Зінічєв загинув на навчаннях у Норильську. Про це повідомили в середу в міністерстві російським ЗМІ, пише УНН з посиланням зокрема на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

“З великим сумом повідомляємо, що при виконанні службового обов’язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічєв”, — сказали у відомстві.

За попередньою інформацією місцевих журналістів, він зірвався зі скелі.

Як пишуть федеральні ЗМІ, Зінічєв загинув під час відомчої зйомки, коли намагався втримати на краю обриву співробітника знімальної групи, який послизнувся. Співробітник теж загинув.

Масштабні навчання на півночі краю стартували напередодні, 7 вересня. В рамках навчань випробували нові технології порятунку і нову техніку, спеціально розроблену для Арктики. Заявлена мета навчань — оцінка здатності органів управління і сил ефективно реагувати на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру.

Додамо, що ще вранці 8 вересня пресслужба російського МНС повідомила, що в рамках робочого візиту в Красноярський край Зінічєв спільно з губернатором регіону Олександром Уссом перевірили хід будівництва нової пожежної частини в Норильську.

Довідка

Зінич народився 18 серпня 1966 року в Ленінграді. Закінчив економічний і фінансовий факультети Санкт-Петербурзького інституту бізнесу і права. У 2013-му пройшов професійну перепідготовку у Військовій академії Генерального штабу.

У 1984-1986 роках проходив строкову службу в Збройних силах СРСР на Північному флоті. У 1987-2015 роках працював в органах державної безпеки.

З червня 2015 року по липень 2016 року обіймав посаду начальника Управління ФСБ по Калінінградській області. Був заступником голови обласної антитерористичної комісії, заступником голови Ради з протидії корупції при губернаторі Калінінградської області.

У листопаді 2016 року став заступником директора ФСБ, а в 2018-му указом президента був призначений главою МНС.

21 грудня 2020 йому було присвоєно звання генерала армії.

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