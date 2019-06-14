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Глава минобороны Румынии: мы рассматриваемся как потенциальная цель для наступления РФ

Киев • УНН

 • 10209 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Министр национальной обороны Румынии Габриел Леш выступил с утверждением, что Россия занимает в Черном море постоянную агрессивную позицию. Это заявление он сделал в пятницу на международной конференции “Форум безопасности на Черном море и на Балканах” в Мамае, информирует УНН.

Глава минобороны Румынии: мы рассматриваемся как потенциальная цель для наступления РФ

“В отличие от региона Балтийского моря, в Черном море Россия занимает постоянную агрессивную позицию”, — приводит его слова агентство Agerpres.

“Румыния рассматривается как потенциальная цель для наступательных мощностей России, так как воспринимается как центр принятия решений НАТО”, — полагает Леш. По его оценкам, Россия усилила “агрессивные действия в регионе Черного моря, особенно против Украины, а также против союзного присутствия в зоне”.

Вледствие этого, считает румынский министр, “военное равновесие фундаментальным образом изменилось в пользу России”.

“Россия уже способна при необходимости воспрепятствовать военными средствами проходу в Черное море извне”, — предположил он. По мнению министра, “стратегическая цель России — доминировать в регионе Черного моря”.

“Пассивная позиция сдерживания больше неэффективна, мы должны занять более твердую позицию в регионе. Необходима долгосрочная союзная стратегия для противостояния гегемонистским тенденциям России в регионе, для укрепления оборонительной позиции альянса, мощи и сопротивляемости союзников”, — убежден Леш.

Как сообщал УНН, в России провели следственные действия в отношении украинского моряка.

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