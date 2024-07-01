Глава МИД рф Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 16 и 17 июля. Об этом заявили в министерстве иностранных дел рф, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 1 июля к РФ перешло председательство в Совете Безопасности ООН, на котором в соответствии с Уставом ООН лежит основная ответственность за поиск эффективных ответов на угрозы международному миру и безопасности.

В москве рассказали, что во время российского председательства запланировано три центральных мероприятия. В частности 16 июля состоятся открытые дебаты министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в пользу формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства". на следующий день - 17 июля - открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Последними на 19 июля запланированы дебаты Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Первые два мероприятия пройдут под председательством министра иностранных дел российской федерации Сергея Лаврова. - говорится в заявлении МИДа рф.

Напомним,

В апреле США не выдали визу российскому дипломату, который должен был принять участие в заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН. В рф назвали это нарушением обязательств как страны, принимающей штаб-квартиру ООН.

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