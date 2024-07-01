Киев • УНН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет председательствовать на двух дебатах Совета Безопасности ООН 16 и 17 июля во время председательства России в Совете.
Глава МИД рф Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 16 и 17 июля. Об этом заявили в министерстве иностранных дел рф, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 1 июля к РФ перешло председательство в Совете Безопасности ООН, на котором в соответствии с Уставом ООН лежит основная ответственность за поиск эффективных ответов на угрозы международному миру и безопасности.
В москве рассказали, что во время российского председательства запланировано три центральных мероприятия. В частности 16 июля состоятся открытые дебаты министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в пользу формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства". на следующий день - 17 июля - открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
Последними на 19 июля запланированы дебаты Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.
Первые два мероприятия пройдут под председательством министра иностранных дел российской федерации Сергея Лаврова.
Напомним,
В апреле США не выдали визу российскому дипломату, который должен был принять участие в заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН. В рф назвали это нарушением обязательств как страны, принимающей штаб-квартиру ООН.
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