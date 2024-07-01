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Глава мзс рф лавров головуватиме на дебатах РБ ООН 16 та 17 липня

Київ • УНН

 • 19474 перегляди

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров головуватиме на двох дебатах Ради Безпеки ООН 16 і 17 липня під час головування росії в Раді.

Глава мзс рф лавров головуватиме на дебатах РБ ООН 16 та 17 липня

Очільник мзс рф сергій лавров головуватиме на дебатах Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку 16 та 17 липня. Про це заявили в міністерстві закордонних справ рф, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що 1 липня до рф перейшло головування у Раді Безпеки ООН, на якій відповідно до Статуту ООН лежить основна відповідальність за пошук ефективних відповідей на загрози міжнародному миру та безпеці.

У москві розповіли, що під час російського головування заплановано три центральні заходи. Зокрема 16 липня відбудуться відкриті дебати міністерського рівня на тему "Багатостороння співпраця на користь формування більш справедливого, демократичного та сталого світоустрою". наступного дня - 17 липня – відкриті дебати міністерського рівня щодо ситуації на Близькому Сході, включаючи палестинське питання.

Останніми на 19 липня заплановані дебати Ради Безпеки щодо співробітництва ООН з ОДКБ, СНД та ШОС.

Перші два заходи відбудуться під головуванням міністра закордонних справ російської федерації сергія лаврова.

- йдеться в заяві мзс рф. 

Нагадаємо

У квітні США не видали візу російському дипломату, який мав взяти участь у засіданні комітету Генеральної Асамблеї ООН. У рф назвали це порушенням зобов'язань як країни, що приймає штаб-квартиру ООН.

Довелось летіти іншим рейсом: Бразилія відмовилась заправляти літак лаврова22.02.24, 20:06 • 33648 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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