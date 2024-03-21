Глава МИД Сербии прибыл в москву на встречу с лавровым

В четверг, 21 марта, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич приехал в Москву с визитом и провел встречу с главой МИД россии Сергеем Лавровым. Об этом сообщает сербское издание РТС, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что первая часть встречи министров была открытой для СМИ. Лавров и Дачич говорили о двусторонних отношениях, ситуации с Косово и в целом на Балканах и о более широких международных вопросах.

Кроме того, сербский министр подчеркнул, что отношения между его страной и рф остаются "на высоком уровне", несмотря на все вызовы, и основываются на "взаимном доверии и стратегическом сотрудничестве".

Кроме того, Дачич напомнил, что президент Сербии Александар Вучич письмом поздравил владимира путина с "переизбранием".

Дополнение

Зато Лавров заявил, что москва ценит отношения с Сербией и прогресс в экономическом сотрудничестве.

Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и УЕФА отменить матч товарищеский Сербия-россия

В издании добавляют, что вечером чиновники посетят "дружеский футбольный матч" между российской и сербской командами.

Напомним,

В Сербии зарегистрировали филиал российской общественной организации "Другая Украина", которую создал бывший украинский политик Виктор Медведчук. Ее возглавил пророссийский деятель Драган Станоевич, на которого Украина наложила санкции и запретила въезд.