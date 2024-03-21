Глава МИД Сербии прибыл в москву на встречу с лавровым

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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aleksandr-vuchichАлександр Вучич
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Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  74278 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  106116 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
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Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

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SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  132104 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  127970 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141579 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145261 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133506 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128395 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125544 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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20 марта 2024, 10:44  •  180001 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  280019 просмотра

Глава МИД Сербии прибыл в москву на встречу с лавровым

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудив двусторонние отношения, ситуацию в Косово и на Балканах, а также более широкие международные вопросы, подчеркнув прочные связи между Сербией и Россией.

Новости Мира •   •  8671 просмотра
Глава МИД Сербии прибыл в москву на встречу с лавровым

Оккупанты заставляют украинских школьников поднимать вражеский флаг и петь гимн - Федоров

На временно оккупированных территориях Украины в местных школах усилили меры пророссийской пропаганды: там введен порядок поднятия вражеского флага и исполнения гимна оккупантов.

Война •   •  9555 просмотра
Оккупанты заставляют украинских школьников поднимать вражеский флаг и петь гимн - Федоров

Убил женщину и сбросил в водоем чемодан с ее расчлененным телом: к 15 годам тюрьмы приговорили адвоката

Адвокат был приговорен к 15 годам лишения свободы, он убил женщину и сбросил в водоем чемодан с ее расчлененным телом.

Криминал и ЧП •   •  8330 просмотра
Убил женщину и сбросил в водоем чемодан с ее расчлененным телом: к 15 годам тюрьмы приговорили адвоката

Бельгия поддерживает план ЕС использовать доходы от замороженных активов рф для закупки оружия для Украины

Премьер-министр Бельгии приветствует предложение ЕС использовать доходы от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины, называя это разумным способом.

Война •   •  10082 просмотра
Бельгия поддерживает план ЕС использовать доходы от замороженных активов рф для закупки оружия для Украины

На Киевщине мужчина попал под поезд

В Белой Церкви Киевской области под колесами грузового поезда погиб мужчина. Открыто уголовное производство.

Общество •   •  9154 просмотра
На Киевщине мужчина попал под поезд

Риторика рф по применению ядерного оружия отличается от реальности - адмирал НАТО

Адмирал НАТО Роб Бауэр заявил, что риторика россии по применению ядерного оружия отличается от реальности, поскольку пока нет никаких признаков того, что россия может применить ядерное оружие.

Война •   •  11236 просмотра
Риторика рф по применению ядерного оружия отличается от реальности - адмирал НАТО

У Короля Карла все "очень хорошо" - королева Камилла

Король Чарльз III, который борется с раком, был замечен в Букингемском дворце и Кларенс-хаусе, а королева-консорт Камилла заверила доброжелателей, что он чувствует себя "очень хорошо", несмотря на то, что не смог присоединиться к ее поездке из-за болезни.

Новости Мира •   •  10119 просмотра
У Короля Карла все "очень хорошо" - королева Камилла

ОГП обжаловал изменение меры пресечения одному из подозреваемых по делу о закупке боеприпасов

Генеральная прокуратура обжаловала решение об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство для одного из подозреваемых по уголовному делу о закупке боеприпасов для армии.

политика •   •  10861 просмотра
Эксклюзив
ОГП обжаловал изменение меры пресечения одному из подозреваемых по делу о закупке боеприпасов

россияне с дрона атаковали гражданскую машину на Херсонщине: ранен 74-летний мужчина

На Херсонщине россияне с дрона атаковали гражданскую машину в Казацком, в результате чего ранен 74-летний мужчина. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался.

Общество •   •  12473 просмотра
россияне с дрона атаковали гражданскую машину на Херсонщине: ранен 74-летний мужчина

Одесская область вошла в топ-5 "лидеров" по количеству ДТП в стране

Одесская область занимает пятое место среди регионов Украины по количеству дорожно-транспортных происшествий: только за два месяца с начала года в регионе зарегистрировано 181 ДТП.

Общество •   •  11080 просмотра
Одесская область вошла в топ-5 "лидеров" по количеству ДТП в стране