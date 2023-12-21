Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и УЕФА отменить матч товарищеский Сербия-россия
Киев • УНН
Украинская ассоциация футбола просит ФИФА, УЕФА и Сербский футбольный союз отменить товарищеский матч Сербия-россия, запланированный на 21 марта 2024 года, из-за поддержки россии.
Украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА, УЕФА и Футбольному союзу Сербии с просьбой отменить предстоящий товарищеский матч между сборными Сербии и россии, который запланирован на 21 марта следующего года, пишет УНН.
Детали
"Украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА, УЕФА и Футбольному союзу Сербии с официальным письмом, в котором просит принять соответствующие меры для предотвращения жестов поддержки россии путем привлечения ее команд к международным матчам", - говорится в сообщении УАФ.
В УАФ отмечают, что ранее генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Шурбатович сообщил, что 21 марта 2024 года в москве запланирован товарищеский матч между сборными Сербии и россии.
Напомним,
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета допустил спортсменов из россии и бБеларуси к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе.
Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и УЕФА отменить матч товарищеский Сербия-россия
Украинская ассоциация футбола просит ФИФА, УЕФА и Сербский футбольный союз отменить товарищеский матч Сербия-россия, запланированный на 21 марта 2024 года, из-за поддержки россии.
Стрельба в Праге: погибли 11 человек, еще более двух десятков раненых
По меньшей мере 11 человек погибли, включая стрелка, еще больше ранены в результате стрельбы в центре Праги. Информации о жертвах среди украинцев пока нет.
Дубинский настаивает на том, что его избили в СИЗО: нардеп обнародовал выводы представителей омбудсмена
Народный депутат Александр Дубинский обнародовал медицинские документы, подтверждающие его избиение, он планирует передать доказательства в правоохранительные органы. Дубинский согласился на проверку на полиграфе, назначенную НАБУ, чтобы доказать факт избиения в СИЗО.
Зеленский встретился с послом Японии: о чем говорили: о чем говорили
Президент Украины Зеленский поблагодарил посла Японии Мацуди Кунинори за поддержку и помощь Японии во время председательства в G7.
Враг увеличивает количество камер видеонаблюдения на временно оккупированной Луганщине - Центр нацсопротивления
Оккупанты усиливают поиски украинского подполья в Луганске, планируя увеличить количество камер наблюдения, сосредоточив внимание на стратегических объектах и школах.
На Харьковщине будут судить киевского экс-полицейского, который насмерть сбил ребенка
Бывший сотрудник киевской полиции, который насмерть сбил 15-летнюю девочку под Харьковом, предстанет перед судом; в случае признания его виновным ему грозит до 8 лет заключения.
В Одессе сотрудники военкомата на "скорой" силой задержали мужчину: в Одесском ТЦК СП начали проверку
В Одессе работники ТЦК СП, которые использовали "скорую", силой задержали мужчину. В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки проводятся служебное расследование для оценки инцидента.
Стрельба в центре Праги: информация о пострадавших украинцах не поступала
Стрельба в столице Чехии привела к гибели и ранению людей. Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших украинцы. Местные правоохранители обезвредили нападавшего.
С начала войны враг выпустил по Украине более семи тысяч ракет - Воздушные силы
В то же время, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН сообщил, сколько обломков сбитых вражеских целей попали к ним на экспертизу.
Кабмин в 2023 году выделил 13,3 млрд гривен на обеспечение украинцев питьевой водой
Кабинет Министров Украины выделил 13,3 млрд грн в 2023 году на 52 проекта по модернизации водоснабжения и водоотведения, включая восстановление водопровода после разрушения Каховской ГЭС.