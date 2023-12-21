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Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и УЕФА отменить матч товарищеский Сербия-россия

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 16:43  •  9059 просмотра

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Украинская ассоциация футбола просит ФИФА, УЕФА и Сербский футбольный союз отменить товарищеский матч Сербия-россия, запланированный на 21 марта 2024 года, из-за поддержки россии.

Украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА, УЕФА и Футбольному союзу Сербии с просьбой отменить предстоящий товарищеский матч между сборными Сербии и россии, который запланирован на 21 марта следующего года, пишет УНН.

Детали

"Украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА, УЕФА и Футбольному союзу Сербии с официальным письмом, в котором просит принять соответствующие меры для предотвращения жестов поддержки россии путем привлечения ее команд к международным матчам", - говорится в сообщении УАФ.

В УАФ отмечают, что ранее генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Шурбатович сообщил, что 21 марта 2024 года в москве запланирован товарищеский матч между сборными Сербии и россии.

Напомним,

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета допустил спортсменов из россии и бБеларуси к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе.

Павел Башинский

Павел Башинский

Спорт
Українська асоціація футболу закликає ФІФА та УЄФА скасувати матч товариський Сербія-росія
Ukrainian Football Association calls on FIFA and UEFA to cancel Serbia-Russia friendly
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Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и УЕФА отменить матч товарищеский Сербия-россия

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