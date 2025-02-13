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Глава МИД Польши встретился со спецпредставителем Трампа. Говорили об Украине

Киев  •  УНН

 • 9684 просмотра

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Министр иностранных дел Польши Сикорский встретился с Китом Келлогом для обсуждения Украины. Спецпредставитель Трампа прибыл в Европу для поиска путей прекращения войны в Украине.

Накануне Мюнхенской конференции министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Главным вопросом встречи была Украина. Об этом Сикорский написал в социальной сети Х, пишет УНН.

Спасибо Киту Келлогу за откровенный разговор о преимуществах нашего трансатлантического альянса и необходимости совместных действий для свободной Украины 

- говорится в заметке.

Напомним 

Как сообщал УНН, 13 февраля спецпредставитель президента США по вопросам Украины и россии Кит Келлог отправился в Европу. В частности, он должен встретиться с союзниками и партнерами, которые готовы работать с США для достижения цели президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
myunkhenМюнхен
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша

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