Глава МИД Польши встретился со спецпредставителем Трампа. Говорили об Украине

Накануне Мюнхенской конференции министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Главным вопросом встречи была Украина. Об этом Сикорский написал в социальной сети Х, пишет УНН.

Спасибо Киту Келлогу за откровенный разговор о преимуществах нашего трансатлантического альянса и необходимости совместных действий для свободной Украины - говорится в заметке.

Напомним

Как сообщал УНН, 13 февраля спецпредставитель президента США по вопросам Украины и россии Кит Келлог отправился в Европу. В частности, он должен встретиться с союзниками и партнерами, которые готовы работать с США для достижения цели президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине