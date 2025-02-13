Глава МЗС Польщі зустрівся із спецпредставником Трампа. Говорили про Україну
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Сікорський зустрівся з Кітом Келлогом для обговорення України. Спецпредставник Трампа прибув до Європи для пошуку шляхів припинення війни в Україні.
Напередодні Мюнхенської конференції міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся з спецпредставником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом. Головним питанням зустрічі була Україна. Про це Сікорський написав у соціальній мережі Х, пише УНН.
Дякуємо Кіту Келлогу за відверту розмову про переваги нашого трансатлантичного альянсу та необхідність спільних дій для вільної України
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, 13 лютого спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог відправився в Європу. Зокрема, він має зустрітися з союзниками та партнерами, які готові працювати зі США для досягнення мети президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні