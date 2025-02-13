Глава МЗС Польщі зустрівся із спецпредставником Трампа. Говорили про Україну

Напередодні Мюнхенської конференції міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся з спецпредставником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом. Головним питанням зустрічі була Україна. Про це Сікорський написав у соціальній мережі Х, пише УНН.

Дякуємо Кіту Келлогу за відверту розмову про переваги нашого трансатлантичного альянсу та необхідність спільних дій для вільної України - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, 13 лютого спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог відправився в Європу. Зокрема, він має зустрітися з союзниками та партнерами, які готові працювати зі США для досягнення мети президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні