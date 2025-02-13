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Глава МЗС Польщі зустрівся із спецпредставником Трампа. Говорили про Україну

Київ • УНН

 • 34442 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Сікорський зустрівся з Кітом Келлогом для обговорення України. Спецпредставник Трампа прибув до Європи для пошуку шляхів припинення війни в Україні.

Напередодні Мюнхенської конференції міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся з спецпредставником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом. Головним питанням зустрічі була Україна. Про це Сікорський написав у соціальній мережі Х, пише УНН.

Дякуємо Кіту Келлогу за відверту розмову про переваги нашого трансатлантичного альянсу та необхідність спільних дій для вільної України 

- йдеться у дописі.

Нагадаємо 

Як повідомляв УНН, 13 лютого спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог відправився в Європу. Зокрема, він має зустрітися з союзниками та партнерами, які готові працювати зі США для досягнення мети президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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radoslav-sikorskyiРадослав Сікорський
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