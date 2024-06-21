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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Польши потроллил Путина: рассказал, почему диктатору не стоит "переживать" из-за поражения

Глава МИД Польши потроллил Путина: рассказал, почему диктатору не стоит "переживать" из-за поражения

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 14:08  •  7821 просмотра

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потроллил Путина, посоветовав ему" не беспокоиться " о поражении в Украине, перечислив причины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал российскому диктатору не "беспокоиться" из-за поражения в  войне в Украине. Об этом он написал в соцсети X, передает УНН

"в. путин переживает, что проиграв в Украине, он положит конец 1000-летней российской государственности. Он слишком переживает", - написал глава МИД Польши. 

Сикорский перечислил причины, по которым путина не следует "беспокоить" из-за поражения: 

1. москву было основано только в 1147 году ( (то есть менее 900 лет назад);

2. россия пережила поражения в Крымской войне, Русско-японской войне, Первой мировой войне, вторжении в Польшу в 1920 году, войне в Афганистане и холодной войне.

3. После империи есть национальная жизнь.

Путин заявил, что войска рф якобы не планируют подходить к Харькову20 июня 2024, 16:51 • 70962 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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