Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал российскому диктатору не "беспокоиться" из-за поражения в войне в Украине. Об этом он написал в соцсети X, передает УНН.

"в. путин переживает, что проиграв в Украине, он положит конец 1000-летней российской государственности. Он слишком переживает", - написал глава МИД Польши.

Сикорский перечислил причины, по которым путина не следует "беспокоить" из-за поражения:

1. москву было основано только в 1147 году ( (то есть менее 900 лет назад);

2. россия пережила поражения в Крымской войне, Русско-японской войне, Первой мировой войне, вторжении в Польшу в 1920 году, войне в Афганистане и холодной войне.

3. После империи есть национальная жизнь.

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