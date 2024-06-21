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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61817 перегляди

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Голова МЗС Польщі потролив путіна: розповів, чому диктатору не варто "перейматись" через поразку

Київ • УНН

 • 30867 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський потролив путіна, порадивши йому "не турбуватися" про поразку в Україні, перерахувавши причини.

Голова МЗС Польщі потролив путіна: розповів, чому диктатору не варто "перейматись" через поразку

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив російському диктатору не "турбуватись" через поразку у  війні в Україні. Про це він написав у соцмережі X, передає УНН

"в.путін переживає, що програвши в Україні, він покладе край 1000-річній російській державності. Він занадто переживає", - написав глава МЗС Польщі. 

Сікорський перелічив причини, чому путіна не варто "турбуватись" через поразку: 

1. москву було засновано тільки в 1147 році ( (тобто менше ніж 900 років тому);

2. росія пережила поразки в Кримській війні, російсько-японській війні, Першій світовій війні, вторгнення в 1920 році в Польщу, війну в Афганістані та "Холодну війну".

3. Після імперії є національне життя.

путін заявив, що війська рф нібито не планують підходити до Харкова20.06.24, 19:51 • 71623 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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