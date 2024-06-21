Голова МЗС Польщі потролив путіна: розповів, чому диктатору не варто "перейматись" через поразку
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський потролив путіна, порадивши йому "не турбуватися" про поразку в Україні, перерахувавши причини.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив російському диктатору не "турбуватись" через поразку у війні в Україні. Про це він написав у соцмережі X, передає УНН.
"в.путін переживає, що програвши в Україні, він покладе край 1000-річній російській державності. Він занадто переживає", - написав глава МЗС Польщі.
Сікорський перелічив причини, чому путіна не варто "турбуватись" через поразку:
1. москву було засновано тільки в 1147 році ( (тобто менше ніж 900 років тому);
2. росія пережила поразки в Кримській війні, російсько-японській війні, Першій світовій війні, вторгнення в 1920 році в Польщу, війну в Афганістані та "Холодну війну".
3. Після імперії є національне життя.
путін заявив, що війська рф нібито не планують підходити до Харкова20.06.24, 19:51 • 71623 перегляди