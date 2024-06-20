путін заявив, що війська рф нібито не планують підходити до Харкова
Київ • УНН
Президент рф володимир путін у В'єтнамі заявив, що російські війська, які почали наступ на Харківщині, насправді не планують наближатись до Харкова.
Попри новий наступ у Харківській області, війська рф нібито не планують наближатись до Харкова. Про це під час пресконференції у В'єтнамі заявив президент рф Володимир путін, передає УНН.
Деталі
російський лідер заявив, що Харківський напрямок є тактичним для російських військових. Водночас він вкотре попередив, що спроби України видавити зс рф з-під Харкова дорого обійдуться Україні.
У росії немає планів підходити до Харкова
Окрім того, президент рф зазначив, що спроби ЗСУ контрнаступати в цьому районі Україна нібито представить як стратегічний наступ.
Доповнення
Разом з тим володимир путін вчергове заявив, що росія нібито готова до мирних перемовин, але їх умови залежатимуть від ситуації.
Пропозиції рф щодо врегулювання в Україні не діятимуть вічно. Умови росії щодо врегулювання в Україні будуть змінюватися залежно від ситуації на лінії зіткнення
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