путін заявив, що війська рф нібито не планують підходити до Харкова

Попри новий наступ у Харківській області, війська рф нібито не планують наближатись до Харкова. Про це під час пресконференції у В'єтнамі заявив президент рф Володимир путін, передає УНН.

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російський лідер заявив, що Харківський напрямок є тактичним для російських військових. Водночас він вкотре попередив, що спроби України видавити зс рф з-під Харкова дорого обійдуться Україні.

У росії немає планів підходити до Харкова

Окрім того, президент рф зазначив, що спроби ЗСУ контрнаступати в цьому районі Україна нібито представить як стратегічний наступ.

Доповнення

Разом з тим володимир путін вчергове заявив, що росія нібито готова до мирних перемовин, але їх умови залежатимуть від ситуації.

Пропозиції рф щодо врегулювання в Україні не діятимуть вічно. Умови росії щодо врегулювання в Україні будуть змінюватися залежно від ситуації на лінії зіткнення