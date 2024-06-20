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путін заявив, що війська рф нібито не планують підходити до Харкова

Київ • УНН

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Президент рф володимир путін у В'єтнамі заявив, що російські війська, які почали наступ на Харківщині, насправді не планують наближатись до Харкова.

путін заявив, що війська рф нібито не планують підходити до Харкова

Попри новий наступ у Харківській області, війська рф нібито не планують наближатись до Харкова. Про це під час пресконференції у В'єтнамі заявив президент рф Володимир путін, передає УНН.

Деталі 

російський лідер заявив, що  Харківський напрямок є тактичним для російських військових. Водночас він вкотре попередив, що спроби України видавити  зс рф з-під Харкова дорого обійдуться Україні.

У росії немає планів підходити до Харкова 

- заявив путін. 

Окрім того, президент рф зазначив, що спроби ЗСУ контрнаступати в цьому районі Україна нібито представить як стратегічний наступ.

Доповнення

Разом з тим володимир путін вчергове заявив, що росія нібито готова до мирних перемовин, але їх умови залежатимуть від ситуації. 

Пропозиції рф щодо врегулювання в Україні не діятимуть вічно. Умови росії щодо врегулювання в Україні будуть змінюватися залежно від ситуації на лінії зіткнення

- заявив путін. 

За словами путіна, на "сво" перебуває майже 700 тисяч росіян14.06.24, 23:17 • 15125 переглядiв

Володимир Омельченко

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