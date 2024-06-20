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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Путин заявил, что войска рф якобы не планируют подходить к Харькову

Путин заявил, что войска рф якобы не планируют подходить к Харькову

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 16:51  •  1270 просмотра

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Президент рф Владимир Путин во Вьетнаме заявил, что российские войска, начавшие наступление на Харьковщине, на самом деле не планируют приближаться к Харькову.

Несмотря на новое наступление в Харьковской области, войска рф якобы не планируют приближаться к Харькову. Об этом во время пресс конференции во Вьетнаме заявил президент рф Владимир Путин, передает УНН.

Детали 

российский лидер заявил, что  харьковское направление является тактическим для российских военных. В то же время он в очередной раз предупредил, что попытки Украины выдавить вс рф из-под Харькова дорого обойдутся Украине.

У россии нет планов подходить к Харькову 

- заявил Путин. 

Кроме того, президент рф отметил, что попытки ВСУ контрнаступать в этом районе Украина якобы представит как стратегическое наступление.

Дополнение

Вместе с тем Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам, но их условия будут зависеть от ситуации. 

Предложения рф по урегулированию в Украине не будут действовать вечно. Условия России по урегулированию в Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения

- заявил Путин. 

По словам путина, на "сво" находится почти 700 тысяч россиян14 июня 2024, 20:17 • 14849 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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