Несмотря на новое наступление в Харьковской области, войска рф якобы не планируют приближаться к Харькову. Об этом во время пресс конференции во Вьетнаме заявил президент рф Владимир Путин, передает УНН.

Детали

российский лидер заявил, что харьковское направление является тактическим для российских военных. В то же время он в очередной раз предупредил, что попытки Украины выдавить вс рф из-под Харькова дорого обойдутся Украине.

У россии нет планов подходить к Харькову - заявил Путин.

Кроме того, президент рф отметил, что попытки ВСУ контрнаступать в этом районе Украина якобы представит как стратегическое наступление.

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Вместе с тем Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам, но их условия будут зависеть от ситуации.

Предложения рф по урегулированию в Украине не будут действовать вечно. Условия России по урегулированию в Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения - заявил Путин.

По словам путина, на "сво" находится почти 700 тысяч россиян