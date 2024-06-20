Путин заявил, что войска рф якобы не планируют подходить к Харькову
Киев • УНН
Президент рф Владимир Путин во Вьетнаме заявил, что российские войска, начавшие наступление на Харьковщине, на самом деле не планируют приближаться к Харькову.
Несмотря на новое наступление в Харьковской области, войска рф якобы не планируют приближаться к Харькову. Об этом во время пресс конференции во Вьетнаме заявил президент рф Владимир Путин, передает УНН.
Детали
российский лидер заявил, что харьковское направление является тактическим для российских военных. В то же время он в очередной раз предупредил, что попытки Украины выдавить вс рф из-под Харькова дорого обойдутся Украине.
У россии нет планов подходить к Харькову
Кроме того, президент рф отметил, что попытки ВСУ контрнаступать в этом районе Украина якобы представит как стратегическое наступление.
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Вместе с тем Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам, но их условия будут зависеть от ситуации.
Предложения рф по урегулированию в Украине не будут действовать вечно. Условия России по урегулированию в Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения
По словам путина, на "сво" находится почти 700 тысяч россиян14 июня 2024, 20:17 • 14849 просмотров