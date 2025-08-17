Глава МИД Литвы: ЕС должен подготовить 19-й пакет санкций против России и усилить поддержку Украины

Европейский Союз должен подготовить 19-й пакет санкций против России и усилить давление на страну-агрессора, сохраняя трансатлантическое единство. Об этом в соцсети X заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает УНН.

Детали

По его словам, справедливый и устойчивый мир в Украине сейчас является главным приоритетом.

Мы должны придерживаться того, что работает: подготовить 19-й пакет санкций ЕС, продолжить давление на Россию, увеличить военную поддержку Украины - написал литовский дипломат.

Он также отметил необходимость ускорения вступления Украины в Европейский Союз и выделил защиту принципов международного права, отметив, что "трансатлантическое единство остается чрезвычайно важным".

Напомним

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя встречу на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, заявил, что дальнейшие недели покажут, стремится ли Россия к урегулированию войны. Он подчеркнул необходимость серьезных гарантий для мирного соглашения и продолжения давления на РФ.

Зеленский: Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом