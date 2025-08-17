$41.450.00
16 августа, 13:32 • 38107 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 72957 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 51836 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 54693 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 51171 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 48570 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 244451 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 212634 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167403 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154743 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Глава МИД Литвы: ЕС должен подготовить 19-й пакет санкций против России и усилить поддержку Украины

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призывает ЕС подготовить 19-й пакет санкций против России. Он подчеркивает необходимость увеличения военной поддержки Украины и ускорения ее вступления в ЕС.

Глава МИД Литвы: ЕС должен подготовить 19-й пакет санкций против России и усилить поддержку Украины

Европейский Союз должен подготовить 19-й пакет санкций против России и усилить давление на страну-агрессора, сохраняя трансатлантическое единство. Об этом в соцсети X заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает УНН.

Детали

По его словам, справедливый и устойчивый мир в Украине сейчас является главным приоритетом.

Мы должны придерживаться того, что работает: подготовить 19-й пакет санкций ЕС, продолжить давление на Россию, увеличить военную поддержку Украины

- написал литовский дипломат.

Он также отметил необходимость ускорения вступления Украины в Европейский Союз и выделил защиту принципов международного права, отметив, что "трансатлантическое единство остается чрезвычайно важным".

Напомним

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя встречу на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, заявил, что дальнейшие недели покажут, стремится ли Россия к урегулированию войны. Он подчеркнул необходимость серьезных гарантий для мирного соглашения и продолжения давления на РФ.

