Глава МЗС Литви: ЄС має підготувати 19-й пакет санкцій проти росії та посилити підтримку України

Європейський Союз має підготувати 19-й пакет санкцій проти росії та посилити тиск на країну-агресорку, зберігаючи трансатлантичну єдність. Про це у соцмережі X заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, справедливий та сталий мир в Україні нині є головним пріоритетом.

Ми повинні дотримуватися того, що працює: підготувати 19-й пакет санкцій ЄС, продовжити тиск на росію, збільшити військову підтримку України - написав литовський дипломат.

Він також наголосив на необхідності пришвидшення вступу України до Європейського Союзу та виокремив захист принципів міжнародного права, зазначивши, що "трансатлантична єдність залишається надзвичайно важливою".

Нагадаємо

Президент Латвії Едгарc Рінкевичc, коментуючи зустріч на Алясці президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна, заявив, що подальші тижні покажуть, чи росія прагне врегулювання війни. Він наголосив на необхідності серйозних гарантій для мирної угоди та продовженні тиску на рф.

Зеленський: Готуємось до зустрічі в понеділок із президентом Трампом