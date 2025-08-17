$41.450.00
16 серпня, 13:32 • 39142 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 75500 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 52975 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 55783 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 51957 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 48773 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 244623 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 212716 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167472 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154779 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Глава МЗС Литви: ЄС має підготувати 19-й пакет санкцій проти росії та посилити підтримку України

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликає ЄС підготувати 19-й пакет санкцій проти росії. Він наголошує на необхідності збільшення військової підтримки України та прискорення її вступу до ЄС.

Глава МЗС Литви: ЄС має підготувати 19-й пакет санкцій проти росії та посилити підтримку України

Європейський Союз має підготувати 19-й пакет санкцій проти росії та посилити тиск на країну-агресорку, зберігаючи трансатлантичну єдність. Про це у соцмережі X заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, справедливий та сталий мир в Україні нині є головним пріоритетом.

Ми повинні дотримуватися того, що працює: підготувати 19-й пакет санкцій ЄС, продовжити тиск на росію, збільшити військову підтримку України

- написав литовський дипломат.

Він також наголосив на необхідності пришвидшення вступу України до Європейського Союзу та виокремив захист принципів міжнародного права, зазначивши, що "трансатлантична єдність залишається надзвичайно важливою".

Нагадаємо

Президент Латвії Едгарc Рінкевичc, коментуючи зустріч на Алясці президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна, заявив, що подальші тижні покажуть, чи росія прагне врегулювання війни. Він наголосив на необхідності серйозних гарантій для мирної угоди та продовженні тиску на рф.

Вадим Хлюдзинський

