Глава МИД Латвии уходит в отставку на фоне скандала со спецрейсами

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш покинет свой пост на фоне скандала с его перелетами на частных самолетах за государственный счет в бытность премьер-министром. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что о таком решении Кариньш объявил по итогам встречи с действующим премьером Эрикой Силиней. Он покинет пост министра 10 апреля, а 11 апреля Сейм может утвердить нового главу МИД.

В 2023 году стало известно, что, занимая должность премьера, Кариньш 32 раза летал в зарубежные поездки на частных самолетах, что стоило бюджету 613 830 тысяч евро. Объяснения Госканцелярии об оправданности таких расходов журналисты и общественность в части случаев признали неубедительными.

В конце марта Генпрокуратура начала уголовный процесс о возможной растрате средств. Кариньш сейчас в этом расследовании не имеет процессуального статуса.

Дополнение

По неофициальной информации издания, преемницей Кариньша может стать депутат Сейма Занда Калниня-Лукашевица, которая имеет многолетний опыт работы в сфере иностранных дел и ранее занимала должность парламентского секретаря в Министерстве иностранных дел.

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