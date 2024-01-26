Глава МИД Дании во время визита в Украину посреди ночи спускался в укрытие из-за воздушной тревоги

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен находится с визитом в Украине. Главе датского МИД посреди ночи пришлось спускаться в укрытие из-за воздушной тревоги. Об этом министр сообщил на своей странице в Instagram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня четвертый раз в должности министра иностранных дел в Украине. Однако не совсем хорошо отдохнули, поскольку прошлой ночью раздавалась воздушная сирена, и нам пришлось идти в укрытие отеля", - написал в Instagram министр, добавив соответствующее видео.

Он подчеркнул, что в отеле было комфортное укрытие, но "у многих украинцев, которые постоянно живут среди воздушных тревог, таких условий нет".

В каком городе находится министр, не указывается.

Напомним

Вчера, 25 января, с официальным визитом в Киев прибыл министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.