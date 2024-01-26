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Голова МЗС Данії під час візиту в Україну посеред ночі спускався в укриття через повітряну тривогу

Голова МЗС Данії під час візиту в Україну посеред ночі спускався в укриття через повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 25674 перегляди

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен під час свого візиту в Україну був змушений сховатися в бомбосховищі через повітряну тривогу.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен перебуває з візитом в Україні. Голові данського МЗС посеред ночі довелося спускатися до укриття через повітряну тривогу. Про це міністр повідомив на своїй сторінці в Instagram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вчетверте на посаді міністра закордонних справ в Україні. Однак не зовсім добре відпочили, оскільки минулої ночі лунала повітряна сирена, і нам довелося йти до укриття готелю", - написав в Instagram міністр, додавши відповідне відео.

Він наголосив, що в готелі було комфортне укриття, але "у багатьох українців, які постійно живуть серед повітряних тривог, таких умов немає".

У якому місті перебуває міністр, не зазначається.

Нагадаємо

Вчора, 25 січня, з офіційним візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Павло Башинський

Павло Башинський

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