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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Британии сравнил Путина с рабовладельцем и назвал его руководителем «мафиозного» государства

Глава МИД Британии сравнил Путина с рабовладельцем и назвал его руководителем «мафиозного» государства

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 13:08  •  6802 просмотра

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Дэвид Лемми назвал Россию «мафиозным государством» во время выступления в Совете безопасности ООН. Он обвинил Путина в империализме и пренебрежении международным правом во время вторжения в Украину.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми сравнил президента России Владимира Путина с рабовладельцем и заявил, что тот руководит «мафиозным» государством. Об этом пишет Politico со ссылкой на речь дипломата во время выступления в Совете безопасности ООН, передает УНН.

Детали

Лемми раскритиковал поведение Путина во время вторжения в Украину, вспомнив времена рабовладения, и обвинил российское правительство в том, что оно пренебрегает международным правом.

Ваше вторжение в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции

- заявил британский министр. 

Он отметил, что узнает в действиях российских властей «империализм» и подчеркнул, что следует называть такие вещи своими именами.

Напомним,

Это не первое оскорбление от западных политиков в сторону путина. Зимой Президент США Джо Байден назвал президента россии Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном». 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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