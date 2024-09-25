Глава МЗС Британії порівняв Путіна з рабовласником та назвав його керівником "мафіозної" держави
Київ • УНН
Девід Леммі назвав Росію "мафіозною державою" під час виступу в Раді безпеки ООН. Він звинуватив Путіна в імперіалізмі та нехтуванні міжнародним правом під час вторгнення в Україну.
Голова МЗС Британії Девід Леммі порівняв президента росії володимира путіна з рабовласником та заявив, що той керує "мафіозною" державою. Про це пише Politico з посиланням на промову дипломата під час виступу в Раді безпеки ООН, передає УНН.
Деталі
Леммі розкритикував поведінку Путіна під час вторгнення в Україну, згадавши часи рабовласництва, і звинуватив російський уряд у тому, що він нехтує міжнародним правом.
Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції
Він наголосив, що впізнає у діях російської влади "імперіалізм" й підкреслив, що слід називати такі речі своїми іменами.
Нагадаємо
Це не перша образа від західних політиків в бік путіна. Взимку Президент США Джо Байден назвав президента росії володимира путіна "божевільним сучим сином".