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Глава МЗС Британії порівняв Путіна з рабовласником та назвав його керівником "мафіозної" держави

Глава МЗС Британії порівняв Путіна з рабовласником та назвав його керівником "мафіозної" держави

Київ • УНН

 • 14333 перегляди

Девід Леммі назвав Росію "мафіозною державою" під час виступу в Раді безпеки ООН. Він звинуватив Путіна в імперіалізмі та нехтуванні міжнародним правом під час вторгнення в Україну.

Голова МЗС Британії Девід Леммі порівняв президента росії володимира путіна з рабовласником та заявив, що той керує "мафіозною" державою. Про це пише Politico з посиланням на промову дипломата під час виступу в Раді безпеки ООН, передає УНН.

Деталі

Леммі розкритикував поведінку Путіна під час вторгнення в Україну, згадавши часи рабовласництва, і звинуватив російський уряд у тому, що він нехтує міжнародним правом.

Ваше вторгнення у ваших власних інтересах. Тільки у ваших. Щоб перетворити вашу мафіозну державу на мафіозну імперію. Імперію, побудовану на корупції

- заявив британський міністр. 

Він наголосив, що впізнає у діях російської влади "імперіалізм" й підкреслив, що слід називати такі речі своїми іменами.

Нагадаємо

Це не перша образа від західних політиків в бік путіна. Взимку Президент США Джо Байден назвав президента росії володимира путіна "божевільним сучим сином". 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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