Глава МИД Британии Кэмерон на этой неделе приедет в США обсудить ответ на агрессию рф в Украине
Киев • УНН
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Вашингтон, чтобы обсудить реакцию на российскую агрессию в Украине и напряженность на Ближнем Востоке, подтвердив поддержку Украины.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить, в частности, ответ на российскую агрессию в Украине. Это будет первый визит Кэмерона в США с момента вступления в должность в прошлом месяце. Об этом сообщает министерство иностранных дел Британии, пишет УНН.
По словам Кэмерона, если президента россии владимира путина не остановить в Украине, он вернется за новыми территориями.
Наш ответ должен быть силой, стойкостью и единством. Я отправлюсь в Вашингтон, чтобы поработать с нашим ближайшим и самым сильным союзником, США. Там сейчас идут дебаты - о том, как сильно и как долго помогать Украине. Я знаю, что аргументы - что европейская безопасность - это американская безопасность и что диктаторов нельзя умиротворять - победят. Но я хочу заверить их в том, что мы будем придерживаться намеченного курса и привлекать других союзников
Глава МИД Британии напомнил, что на прошлой неделе присутствовал на первом заседании Совета НАТО по Украине. По словам Кэмерона, он увидел "силу самого успешного альянса в истории".
Кэмерон в Вашингтоне также собирается обсудить деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке, говорится в сообщении.
Мы должны чётко осознавать как угрозы, с которыми мы сталкиваемся, так и тех, кто хочет, чтобы мы потерпели неудачу
Добавим
Уже на этой неделе сенат США начнёт рассмотрение законопроектов о помощи Израилю и Украине.
Дополнение
В ноябре Дэвид Кэмерон совершил свой первый зарубежный визит и приехал в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Кэмерон с Зеленским обсудили оружие для фронта, усиление противовоздушной обороны и защиту украинцев и критической инфраструктуры,
Глава МИД Британии Кэмерон на этой неделе приедет в США обсудить ответ на агрессию рф в Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Вашингтон, чтобы обсудить реакцию на российскую агрессию в Украине и напряженность на Ближнем Востоке, подтвердив поддержку Украины.
Победитель конкурса "Делай свое" масштабировал бизнес по производству быстрых и полезных ланчей
Победитель конкурса "Делай свое" масштабировал бизнес по производству быстрых и полезных ланчей.
Прикарпатье ночью подверглось вражеской атаке, ПВО сбила дроны - ОВА
Противовоздушная оборона сбила вражеские беспилотники в Ивано-Франковской области, без жертв и серьезных повреждений.
В Донецкой области россияне за сутки убили одного гражданского, еще троих ранили
В Донецкой области российские войска убили одно гражданское лицо и ранили еще троих, всего с 24 февраля 2022 года в этом районе погибло 1785 гражданских лиц и 4360 получили ранения.
В Хмельницком районе во время ночной атаки рф отработала ПВО, разрушений не фиксировали
Во время воздушной атаки в Хмельницкой области работали силы противовоздушной обороны, и власти не сообщили о жертвах или повреждении инфраструктуры.
Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 150 раз, атаковали 30 дронами
Российские войска совершили 158 атак на Запорожскую область, в том числе 30 ударов с беспилотников, без жертв, но зафиксировано повреждение инфраструктуры.
В румынских горах произошло землетрясение, угрозы для Украины не фиксируют
В румынских горах Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла, которое могли почувствовать те, кто находился в помещении, но не представляло угрозы для Украины.
россияне обстреляли три района Харьковской области, обошлось без жертв
Российские войска обстреляли 15 населенных пунктов в Харьковской области без жертв; украинские военные отбили восемь атак на Купянском направлении.
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере.
На Херсонщине за сутки россияне убили два человека, еще 8 - ранены
Два человека погибли и восемь получили ранения в Херсонской области в результате 117 российских обстрелов, в том числе обстрелов жилых районов и инфраструктуры.