Глава МИД Британии Кэмерон на этой неделе приедет в США обсудить ответ на агрессию рф в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить, в частности, ответ на российскую агрессию в Украине. Это будет первый визит Кэмерона в США с момента вступления в должность в прошлом месяце. Об этом сообщает министерство иностранных дел Британии, пишет УНН.

По словам Кэмерона, если президента россии владимира путина не остановить в Украине, он вернется за новыми территориями.

Наш ответ должен быть силой, стойкостью и единством. Я отправлюсь в Вашингтон, чтобы поработать с нашим ближайшим и самым сильным союзником, США. Там сейчас идут дебаты - о том, как сильно и как долго помогать Украине. Я знаю, что аргументы - что европейская безопасность - это американская безопасность и что диктаторов нельзя умиротворять - победят. Но я хочу заверить их в том, что мы будем придерживаться намеченного курса и привлекать других союзников - заявил Кэмерон.

Глава МИД Британии напомнил, что на прошлой неделе присутствовал на первом заседании Совета НАТО по Украине. По словам Кэмерона, он увидел "силу самого успешного альянса в истории".

Кэмерон в Вашингтоне также собирается обсудить деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке, говорится в сообщении.

Мы должны чётко осознавать как угрозы, с которыми мы сталкиваемся, так и тех, кто хочет, чтобы мы потерпели неудачу - заявил глава МИД Британии.

Добавим

Уже на этой неделе сенат США начнёт рассмотрение законопроектов о помощи Израилю и Украине.

Дополнение

В ноябре Дэвид Кэмерон совершил свой первый зарубежный визит и приехал в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Кэмерон с Зеленским обсудили оружие для фронта, усиление противовоздушной обороны и защиту украинцев и критической инфраструктуры,