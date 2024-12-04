Глава МИД Бербок может представить немецкие миротворческие силы в Украине-Spiegel
Киев • УНН
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть участие немецких миротворцев в Украине. Франция и Великобритания также обсуждают возможность размещения своих войск на линии фронта.
Министр иностранных дел Германии Анна лена Бербок заявила, что может представить немецкие миротворческие силы в Украине.
По это сообщает Spiegel, передает УНН.
Как можно было обеспечить прекращение огня между Россией и Украиной? На заседании НАТО федеральный министр иностранных дел Бербок прокомментировал сценарий "что, если". Бербок прокомментировала будущие сценарии, в том числе: как может продолжаться возможное перемирие, достигнутое путем переговоров.
Поэтому Бербок может представить использование немецких солдат для обеспечения мира между Украиной и Россией. Помимо гарантий безопасности, таких как членство в НАТО, существует также международное присутствие для обеспечения прекращения огня, сказал Зеленый политик на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе
Когда Бербанк спросили о возможной роли Германии в этом, она сказала, что "все, что служит миру в будущем", конечно, будет "поддержано всеми нашими силами со стороны Германии".
Дополнение
Радио Свобода сообщала, что Франция и Великобритания активно обсуждают возможные варианты участия в мирных переговорах по Украине, в частности, размещение своих войск на линии фронта для мониторинга соблюдения прекращения огня.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас комментируя идею отправку иностранных военных в Украину заявила, что ничего исключать нельзя и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность.