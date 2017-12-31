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Глава Меджлиса: 2017-й запомнится мужеством и единством крымскотатарского народа

Киев • УНН

 • 12020 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров за несколько часов до Нового года отметил, что 2017-й запомнится мужеством и единством крымскотатарского народа и добавил, что "мы обязательно все снова обнимемся и объединимся в Крыму". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Глава Меджлиса: 2017-й запомнится мужеством и единством крымскотатарского народа

"2017 отсчитывает последние часы. Он останется в истории временно оккупированного Крыма и крымскотатарского народа годом достойно пройденных испытаний, несокрушимостью десятков политзаключенных - крымских татар и этнических украинцев, запомнится мужеством и единством крымскотатарского народа, который еще более сплотил свои ряды для сопротивления насилию, репрессиям и гонениям, привнесенным на крымскую землю российскими оккупантами", - написал Чубаров.

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Глава Меджлиса добавил, что "придет время, когда страшные вторжения в дома и унизительные обыски, незаконные аресты и суды, преследования членов Меджлиса крымскотатарского народа, местных меджлисов, активистов национального движения и мусульман, которые тщательно придерживаются канонов Ислама, осуществляемые российскими оккупантами, уйдут в прошлое".

"Мы обязательно все снова обнимемся и объединимся в Крыму. Но следует и дальше всем сохранять достоинство и единство, не позволяя российским оккупантам имитировать "освоения" ими Крыма. В связи с этим исключается любая форма участия в незаконных выборах, проводимых российскими оккупантами в захваченном ими Крыму", - подчеркнул он.

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Кроме того, глава Меджлиса добавил, что "18 марта 2018 года - ни одного крымского татарина, ни этнического украинца, ни одного здравомыслящего человека, независимо от его национальности, не должно появится на избирательных участках, незаконно открытых во временно оккупированном Россией Крыму".

Чубаров также от имени Меджлиса крымскотатарского народа пожелал в 2018 году всем уверенности, сил и воли.

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