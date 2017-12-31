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Глава Меджлісу: 2017-й запам'ятається мужністю і єдністю кримськотатарського народу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Глава Меджлісу Кримськотатарського народу Рефат Чубаров за кілька годин до Нового року зазначив, що 2017-й запам'ятається мужністю і єдністю кримськотатарського народу і додав, що "ми обов'язково всі знову обіймемося і об'єднаємося в Криму". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Глава Меджлісу: 2017-й запам'ятається мужністю і єдністю кримськотатарського народу

“2017 рік відраховує останні години. Він залишиться в історії тимчасово окупованого Криму і кримськотатарського народу роком гідно пройдених випробувань, незламністю десятків політв’язнів — кримських татар і етнічних українців, запам’ятається мужністю і єдністю кримськотатарського народу, який ще більш згуртував свої ряди задля опору насильству, репресіям та гонінням, привнесеним на кримську землю російськими окупантами”, — написав Чубаров.

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Глава Меджлісу додав, що “прийде час, коли страхітливі вторгнення в будинки та принизливі обшуки, незаконні арешти і суди, переслідування членів Меджлісу кримськотатарського народу, місцевих меджлісів, активістів національного руху та мусульман, що ретельно дотримуються канонів Ісламу, здійснювані російськими окупантами, відійдуть у минуле”.

“Ми обов’язково всі знову обіймемося і об’єднаємося в Криму. Але слід і далі всім зберігати гідність і єдність, не дозволяючи російським окупантам імітувати “освоєння” ними Криму. У зв’язку з цим виключається у будь-якій формі участь в незаконних виборах, що проводитимуться російськими окупантами в захопленому ними Криму“, - наголосив він.

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Крім того, глава Меджлісу додав, що “18 березня 2018 року — жодного кримського татарина, жодного етнічного українця, жодної розсудливої людини, незалежно від його національності, не повинно з’явиться на виборчих дільницях, незаконно відкритих у тимчасово окупованому Росією Криму”.

Насамкінець Чубаров від імені Меджлісу кримськотатарського народу побажав у 2018 році усім впевненості, сил і волі.

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