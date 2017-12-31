Глава Меджлісу: 2017-й запам'ятається мужністю і єдністю кримськотатарського народу

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Глава Меджлісу Кримськотатарського народу Рефат Чубаров за кілька годин до Нового року зазначив, що 2017-й запам'ятається мужністю і єдністю кримськотатарського народу і додав, що "ми обов'язково всі знову обіймемося і об'єднаємося в Криму". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.