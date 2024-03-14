Глава МАГАТЭ преуменьшил возможность ядерной войны на фоне угроз путина

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не считает, что сейчас усматриваются условия для применения ядерного оружия. Такие заявление он сделал в четверг на фоне угроз российского диктатора владимира путина, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Гросси преуменьшил возможность ядерной войны, выступая на пресс-конференции в Токио в четверг.

"Я не думаю, что сейчас мы видим условия для применения ядерного оружия, если мы имеем в виду войну в Украине", - сказал Гросси, который встретился с путиным на прошлой неделе.

Дополнение

На прошлой неделе Гросси посетил россию и провел встречу с путиным. На этой неделе путин заявил в интервью, что россия технически готова к ядерной войне и что отправка американских войск в Украину будет расценена как значительная эскалация конфликта. путин сказал, что не верит, что все идет к ядерной конфронтации, "но мы к этому готовы".

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в заявлении, приведенном Reuters, указал, что рассматривает ядерное предупреждение путина как пропаганду, призванную запугать Запад.

"Понимая, что дела идут не так, путин продолжает использовать классическую ядерную риторику. Со старой советской надеждой - "бойтесь и отступайте!" - сказал Подоляк, который считает, что такие разговоры показывают, что путин боится проиграть войну.