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Глава казахстанского МИД: Казахстан не признаёт "ДНР" и "ЛНР"

Киев • УНН

 • 151365 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сказал 5 апреля после заседания правительства, что Казахстан не признаёт так называемые "ДНР" и "ЛНР", пишет УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Глава казахстанского МИД: Казахстан не признаёт "ДНР" и "ЛНР"

Цитата

"Мы на данный момент не признаём ни Луганскую народную республику, ни Донецкую республику», — сказал министр, комментируя заявления первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова, сказанные им для EURACTIV.

Детали

В марте делегация казахстанских чиновников посетила Брюссель, где обсудила с официальными лицами Евросоюза экономическое сотрудничество, геополитический кризис, войну в Украине, санкции против России и Беларуси и их последствия для Казахстана.

Сулейменов в интервью EURACTIV сказал, что "Казахстан уважает территориальную целостность Украины", страна "не признавала и не признаёт" ни аннексию Крыма, ни независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Сулейменов заявил, что Казахстан не станет помогать Москве обходить санкции, наложенные Западом в связи с продолжающимся вторжением российских войск в Украину.

Тлеуберди во вторник подчеркнул, что введённые странами Запада санкции направлены против России "и Казахстан к санкциям не присоединяется".

"Для нас важно не допустить негативного влияния этих санкций на развитие нашей экономики, а также чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций", — сказал министр.

В ответ на вопрос о том, почему Казахстан воздержался при голосовании в ООН по двум резолюциям, требующим вывода российских войск из Украины, глава казахстанского МИД сказал: "Воздержаться — это тоже позиция». Такая позиция, по словам министра, вырабатывается «с учетом национальных интересов".

Добавим

Так называемые "ДНР" и "ЛНР" не признаны ни одной страной Запада, но признаны такой же пророссийской сепаратистской Южной Осетией.

Ранее

Как писал УНН, замминистр иностранных дел Казахстана Роман Василенко недавно заявил, что компании, которые уходят из россии из-за войны в Украине, могут перенести производство в Казахстан, и что страна не хотела бы оказаться по ту сторону нового "железного занавеса".

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