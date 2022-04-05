Глава казахстанського МЗС: Казахстан не визнає "ДНР" та "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН.З аступник прем'єр-міністра - міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді сказав 5 квітня після засідання уряду, що Казахстан не визнає так звані "ДНР" і "ЛНР", пише УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
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"Ми на даний момент не визнаємо ні Луганську народну республіку, ні Донецьку республіку", - сказав міністр, коментуючи заяви першого заступника керівника Адміністрації президента Казахстану Тимура Сулейменова, сказані ним для EURACTIV.
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У березні делегація Казахстанських чиновників відвідала Брюссель, де обговорила з офіційними особами Євросоюзу економічне співробітництво, геополітичну криза, війну в Україні, санкції проти росії та білорусі та їх наслідки для Казахстану.
Сулейменов в інтерв'ю EURACTIV сказав, що "Казахстан поважає територіальну цілісність України", країна "не визнавала і не визнає" ні анексію Криму, ні незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР".
Сулейменов заявив, що Казахстан не стане допомагати Москві обходити санкції, накладені Заходом у зв'язку з триваючим вторгненням російських військ в Україну.
Тлеуберді у вівторок підкреслив, що введені країнами Заходу санкції спрямовані проти Росії "і Казахстан до санкцій не приєднується".
"Для нас важливо не допустити негативного впливу цих санкцій на розвиток нашої економіки, а також, щоб наша територія не використовувалася для обходу цих санкцій", — сказав міністр.
У відповідь на питання про те, чому Казахстан утримався при голосуванні в ООН за двома резолюціями, що вимагають виведення російських військ з України, глава казахстанського МЗС сказав: "утриматися — це теж позиція". Така позиція, за словами міністра, виробляється "з урахуванням національних інтересів".
Додамо
Так звані "ДНР" і " ЛНР " не визнані жодною країною Заходу, але визнані такою ж проросійською сепаратистською Південною Осетією.
Раніше
Як писав УНН, заступник міністра закордонних справ Казахстану Роман Василенко нещодавно заявив, що компанії, які йдуть з Росії через війну в Україні, можуть перенести виробництво в Казахстан, і що країна не хотіла б опинитися по той бік нової "залізної завіси".