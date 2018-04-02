Глава фракции БПП Герасимов в 2017 году потратил на обучение 375 тыс. грн - декларация

Отметим, что в 2016 году его зарплата составила 157 027.

В то же время, жена народного депутата в прошлом году заработала 53,9 тысяч грн. Кроме того, глава пропрезидентской фракции сохраняет наличными 2,78 млн грн, 83 тысячи долларов и 22 тысячи евро.

Добавим, что А.Герасимов в 2017 году, согласно декларации, потратил 375 тысяч грн в виде платы за обучение.

Как сообщал УНН, лидер “радикалов” Ляшко задекларировал 20,6 млн грн доходов.