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Глава фракції БПП Герасимов в 2017 році витратив на навчання 375 тис. грн – декларація

Київ • УНН

 • 11355 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Глава парламентської фракції “Блоку Петра Порошенко” Артур Герасимов задекларував 246 984 грн заробітної плати, отриманої в 2017 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на е-декларацію політика.

Відмітимо, що в 2016 році його зарплата склала 157 027.

В той же час, дружина народного депутата в минулому році заробила 53,9 тисяч грн. Крім того, глава пропрезидентської фракції зберігає готівкою 2,78 млн грн, 83 тисячі доларів та 22 тисячі євро.

Додамо, що А.Герасимов в 2017 році, згідно декларації, витратив 375 тисяч грн у вигляді плати за навчання.

Як повідомляв УНН, лідер “радикалів” Ляшко задекларував 20,6 млн грн доходів.

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