Глава фракції БПП Герасимов в 2017 році витратив на навчання 375 тис. грн – декларація
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Глава парламентської фракції “Блоку Петра Порошенко” Артур Герасимов задекларував 246 984 грн заробітної плати, отриманої в 2017 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на е-декларацію політика.
Відмітимо, що в 2016 році його зарплата склала 157 027.
В той же час, дружина народного депутата в минулому році заробила 53,9 тисяч грн. Крім того, глава пропрезидентської фракції зберігає готівкою 2,78 млн грн, 83 тисячі доларів та 22 тисячі євро.
Додамо, що А.Герасимов в 2017 році, згідно декларації, витратив 375 тисяч грн у вигляді плати за навчання.
Як повідомляв УНН, лідер “радикалів” Ляшко задекларував 20,6 млн грн доходів.