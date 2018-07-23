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Глава эстонской разведки заявил о раскрытии агентов влияния России

Глава эстонской разведки заявил о раскрытии агентов влияния России

Киев  •  УНН

 • 9262 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран рассказал о раскрытии российских “агентов влияния”. Об этом он сообщил на форуме по безопасности в американском Аспене, передает УНН со ссылкой на новостной портал Delfi.

“Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России”, — заявил он, отметив, что всем этим людям, по его данным, говорят, что им следует делать. Выслушав эти указания, они, как уверены в эстонской разведке, “навязывают российский план действий”. В чем именно он заключается Марран не пояснил, подчеркнув однако, что, несмотря на успешно прошедший саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и “с виду хорошие отношения”, угроза со стороны Москвы все еще не миновала.

Кремль, по информации Маррана, напротив стал в последнее время увеличивать роль агентов влияния и больше использовать их в своих целях. Среди них, как указал глава эстонской внешней разведки, — политики, который годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран. В каких именно государствах работают эти люди Марран не уточнил.

За работу на себя российские власти, по его данным, предложили им “внимание СМИ, политическую поддержку, эксклюзивные бизнес-возможности и, в единичных случаях, финансовую помощь”. Имен этих людей генеральный директор эстонского департамента внешней разведки называть не стал, как и не рассказал остальных деталей, известных разведке Эстонии.

Как сообщал УНН, в Эстонии поймали и депортировали украинских нелегалов.

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