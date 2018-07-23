Глава естонської розвідки заявив про розкриття агентів впливу Росії

“Ми встановили мережу, що складається з політиків, журналістів, дипломатів, бізнесменів, яка насправді включає в себе агентів впливу Росії”, — заявив він, зазначивши, що всім цим людям, за його даними, кажуть, що їм слід робити. Вислухавши ці вказівки, вони, як упевнені в естонській розвідці, “нав’язують російський план дій”. У чому саме він полягає Марран не пояснив, підкресливши однак те, що, незважаючи на успішно минулий саміт президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа і “на вигляд гарні відносини”, загроза з боку Москви все ще не минула.

Кремль, за інформацією Маррана, навпаки став останнім часом збільшувати роль агентів впливу і більше використовувати їх у своїх цілях. Серед них, як зазначив глава естонської зовнішньої розвідки, — політики, який роками працювали на рівні місцевих самоврядувань, а тепер стали проходити в національні парламенти та уряди країн. У яких саме державах працюють ці люди Марран не уточнив.

За роботу на себе російська влада, за його даними, запропонувала їм “увагу ЗМІ, політичну підтримку, ексклюзивні бізнес-можливості і, в поодиноких випадках, фінансову допомогу”. Імен цих людей генеральний директор естонського департаменту зовнішньої розвідки називати не став, як і не розповів інших деталей, відомих розвідці Естонії.

Як повідомляв УНН, в Естонії спіймали та депортували українських нелегалів.