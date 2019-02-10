ГК "Мотор" одержал четвертую победу в сезоне Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Запорожский “Мотор” получил яркую победу в 11 туре группового этапа Лиги чемпионов по гандболу, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
В домашнем матче команда Николая Степанца выиграла у немецкого “Фленсбурга” — 28:26. Победа получилась волевой и крайне драматичной: “Мотор” уступал в счете весь матч, но выстоял в тяжелых моментах, а в конце дожал титулованного соперника.
Лидерами атак хозяев стал Борис Пуховский, забросивший 9 мячей, и Айденас Малашинскас (6 голов).
Таким образом, “Мотор” догнал “Нант” в турнирной таблице группы В. Обе команды имеют в активе 9 очков и делят 5-6 места. Причем, если бы турнир закончился сейчас, то запорожцы были бы выше (на 5-м месте), ведь они имеют преимущество над “Нантом” в личных встречах (победа и ничья).
Результаты других поединков группы В: “Нант” в 11 туре проиграл “ПСЖ” 31:35, “Загреб” победил “Скьерн” 32:29, а “Целе” уступил “Пик Сегед” 28:29.
Добавим также, шесть лучших команд выйдут в плей-офф, при этом “Пик Сегед” и “ПСЖ”, с которыми еще предстоит сыграть “Мотору”, уже гарантировали себе выход в плей-офф. К концу группового турнира остается еще три тура.