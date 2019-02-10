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ГК "Мотор" здобув четверту перемогу в сезоні Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Запорізький “Мотор” здобув яскраву перемогу в 11 турі групового етапу Ліги чемпіонів з гандболу, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.

У домашньому матчі команда Миколи Степанця виграла у німецького “Фленсбурга” — 28:26. Перемога вийшла вольовою і вкрай драматичною: “Мотор” поступався в рахунку весь матч, але вистояв у важких моментах, а в кінці дотиснув титулованого суперника.

Лідерами атак господарів став Борис Пуховський, який закинув 9 м’ячів, і Айденас Малашинскас (6 голів).

Таким чином, “Мотор” наздогнав “Нант” у турнірній таблиці групи В. Обидві команди мають в активі 9 очок і ділять 5-6 місця. Причому, якби турнір закінчився зараз, то запорожці були б вище (на 5-му місці), адже вони мають перевагу над “Нантом” в особистих зустрічах (перемога і нічия).

Результати інших поєдинків групи В: “Нант” в 11 турі програв “ПСЖ” 31:35, “Загреб” переміг “Ск’єрн” 32:29, а “Целє” поступився “Пік Сегеду” 28:29.

Додамо також, шість кращих команд вийдуть у плей-оф, при цьому “Пік Сегед” і “ПСЖ”, з якими ще належить зіграти “Мотору”, вже гарантували собі вихід в плей-оф. До кінця групового турніру залишається ще три тури.

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