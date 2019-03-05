ГК "Мотор" впервые в истории попал в 1/8 финала Лиги чемпионов

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Гандболисты запорожского “Мотора” на выезде против французского “ПСЖ” провели заключительный поединок группы В (14 тур) Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Запорожская команда уступила победителю группового этапа 25:31. В составе нашего коллектива по пять забитых мячей имеют в активе Бабичев, Пуховский, Пачковски, четыре Козакевича, три у Пешевски, два в Сороки и один у Донцова.

На групповой стадии “Мотор” занял 5 место с 8 в группе “В” — 11 очков, у “ПСЖ” 26 пунктов. Запорожская команда завоевала путевку в 1/8 финала соревнований, а парижане сразу в четвертьфинал.

Соперником “Мотора” в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов станет польский “Виве Кельце” (занял 4 место в группе А), обладатель титула 2016 года. Оба матча противостояния пройдут в конце марта. Первая игра (20 — 24 марта) пройдет в Запорожье, ответная — в Кельце (27 — 31 марта).

Заметим, что соперники хорошо знают друг друга, в том числе по контрольных матчах. В финале “Кубка Днепра-2018” украинский коллектив выиграл у “Виве Кельце” 32:29.

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