ГК "Мотор" вперше в історії потрапив до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Запорізька команда поступилася переможцю групового етапу 25:31. У складі нашого колективу по п’ять забитих м’ячів мають в активі Бабічев, Пуховський, Пачковські, чотири у Козакевича, три у Пешевскі, два у Сороки та один у Донцова.

На груповій стадії “Мотор” посів 5 місце із 8 в групі “В” — 11 очок, у “ПСЖ” 26 пунктів. Запорізька команда завоювала путівку до 1/8 фіналу змагань, а парижани одразу до чвертьфіналу.

Суперником “Мотора” в 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів стане польський “Віве Кельце” (посів 4 місце в групі А), володар титулу 2016 року. Обидва матчі протистояння відбудуться в кінці березня. Перша гра (20 — 24 березня) пройде в Запоріжжі, у відповідь — в Кельце (27 — 31 березня).

Зауважимо, що суперники добре знають один одного, в тому числі по контрольних матчах. У фіналі “Кубка Дніпра-2018” український колектив виграв у “Віве Кельце” 32:29.