Гимнастка Вартлаан будет выступать под флагом Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21318 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 82459 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142032 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111477 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113216 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110397 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102671 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106501 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103157 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150210 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Гимнастка Вартлаан будет выступать под флагом Украины

Гимнастка Вартлаан будет выступать под флагом Украины

Киев  •  УНН

 • 18961 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Гимнастка Яника Вартлаан получила украинское спортивное гражданство от Международной Федерации гимнастики (FIG) и теперь может представлять Украину на международных стартах под эгидой FIG. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Федерации художественной гимнастики на Facebook.

Бывшее спортивное гражданство у 18-летней гимнастки было эстонским.

Вартлаан является чемпионкой Эстонии среди юниоров 2014 года, победительницей Кубка Эстонии 2015 года и абсолютной чемпионкой Эстонии 2016 года.

Также указано, что украинский паспорт у гимнастки есть с детства.

Добавим также, недавно гимнастка выступила на чемпионате Украины вне конкурса.

Украинские Национальные Новости

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