Гимнастка Вартлаан будет выступать под флагом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Гимнастка Яника Вартлаан получила украинское спортивное гражданство от Международной Федерации гимнастики (FIG) и теперь может представлять Украину на международных стартах под эгидой FIG. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Федерации художественной гимнастики на Facebook.
Бывшее спортивное гражданство у 18-летней гимнастки было эстонским.
Вартлаан является чемпионкой Эстонии среди юниоров 2014 года, победительницей Кубка Эстонии 2015 года и абсолютной чемпионкой Эстонии 2016 года.
Также указано, что украинский паспорт у гимнастки есть с детства.
Добавим также, недавно гимнастка выступила на чемпионате Украины вне конкурса.