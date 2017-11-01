Гимнастка Вартлаан будет выступать под флагом Украины

Бывшее спортивное гражданство у 18-летней гимнастки было эстонским.

Вартлаан является чемпионкой Эстонии среди юниоров 2014 года, победительницей Кубка Эстонии 2015 года и абсолютной чемпионкой Эстонии 2016 года.

Также указано, что украинский паспорт у гимнастки есть с детства.

Добавим также, недавно гимнастка выступила на чемпионате Украины вне конкурса.