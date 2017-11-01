Гімнастка Вартлаан виступатиме під прапором України

Колишнє спортивне громадянство у 18-річної гімнастки було естонським.

Вартлаан є чемпіонкою Естонії серед юніорів 2014 року, переможницею Кубка Естонії 2015 року та абсолютною чемпіонкою Естонії 2016 року.

Також зазначено, що український паспорт у гімнастки є з дитинства.

Додамо також, нещодавно гімнастка виступила на чемпіонаті України поза конкурсом.