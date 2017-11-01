Гімнастка Вартлаан виступатиме під прапором України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Гімнастка Яніка Вартлаан отримала українське спортивне громадянство від Міжнародної Федерації гімнастики (FIG) і тепер може представляти Україну на міжнародних стартах під егідою FIG. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Федерації художньої гімнастики на Facebook.
Колишнє спортивне громадянство у 18-річної гімнастки було естонським.
Вартлаан є чемпіонкою Естонії серед юніорів 2014 року, переможницею Кубка Естонії 2015 року та абсолютною чемпіонкою Естонії 2016 року.
Також зазначено, що український паспорт у гімнастки є з дитинства.
Додамо також, нещодавно гімнастка виступила на чемпіонаті України поза конкурсом.