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Гімнастка Вартлаан виступатиме під прапором України

Гімнастка Вартлаан виступатиме під прапором України

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Гімнастка Яніка Вартлаан отримала українське спортивне громадянство від Міжнародної Федерації гімнастики (FIG) і тепер може представляти Україну на міжнародних стартах під егідою FIG. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Федерації художньої гімнастики на Facebook.

Колишнє спортивне громадянство у 18-річної гімнастки було естонським.

Вартлаан є чемпіонкою Естонії серед юніорів 2014 року, переможницею Кубка Естонії 2015 року та абсолютною чемпіонкою Естонії 2016 року.

Також зазначено, що український паспорт у гімнастки є з дитинства.

Додамо також, нещодавно гімнастка виступила на чемпіонаті України поза конкурсом.

Українські Національні Новини

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