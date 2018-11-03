Гимнаст Верняев стал вице-чемпионом мира после перенесенных операций
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украинский гимнаст Олег Верняев, который перенес операцию и пропустил несколько месяцев в тренировках и соревнованиях, завоевал серебряную медаль чемпионата мира в упражнениях на брусьях. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
"Отлично выполнив в финале свою комбинацию с базой 6,7 на оценку 15,591, наш спортсмен уступил только действующему чемпиону, который защитил свой титул, китайцу Цзоу Цзинюаню (16,433)", - говорится в сообщении.
Так, Верняев выиграл медаль после перерыва в несколько месяцев в тренировках и соревнованиях в связи с травмами, операциями и процессом восстановления после них.
Как сообщал УНН, в января 2018 года спортивный гимнаст Олег Верняев перенес операции на плече и ноге.
Отметим, это уже четвертая награда мирового уровня в коллекции Верняева, который также ранее завоевывал золото Наньнин-2014 и серебряные медали Глазго-2015 и Монреаля-2017.