Гімнаст Верняєв став віце-чемпіоном світу після перенесених операцій

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Український гімнаст Олег Верняєв, який переніс операцію і пропустив кілька місяців у тренуваннях і змаганнях, виборов срібну медаль чемпіонату світу у вправах на брусах. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.