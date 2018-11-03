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Гімнаст Верняєв став віце-чемпіоном світу після перенесених операцій

Гімнаст Верняєв став віце-чемпіоном світу після перенесених операцій

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Український гімнаст Олег Верняєв, який переніс операцію і пропустив кілька місяців у тренуваннях і змаганнях, виборов срібну медаль чемпіонату світу у вправах на брусах. Про це повідомляє НОК України, передає УНН.

"Чудово виконавши у фіналі свою комбінацію з базою 6,7 на оцінку 15,591, наш спортсмен поступився лише чинному чемпіону, який захистив свій титул, китайцю Цзоу Цзинюаню (16,433)", - йдеться у повідомленні.

Так, Верняєв здобув медаль після кількамісячної перерви у тренуваннях і змаганнях у зв’язку з травмами, операціями та процесом відновленням після них.

Як повідомляв УНН, у січні 2018 року спортивний гімнаст Олег Верняєв переніс операції на плечі та нозі.

Зазначимо, це вже четверта нагорода світового гатунку у колекції Верняєва, який також має золото Наньніну-2014, та срібні медалі Глазго-2015 і Монреалю-2017.

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