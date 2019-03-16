Гимнаст Радивилов стал призером этапа КС в Баку

Получив за свое упражнение на кольцах оценку 14,666, он уступил лишь британцу Кортни Талоку (14,933) и хозяину соревнований Никите Симонову (14,800).

Как сообщалось ранее, на этапе Кубка мира в Мельбурне Радивилову не было равных.

В ноябре прошлого года гимнасты Радивилов и Верняев получили золотые медали Кубка мира.