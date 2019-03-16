Гимнаст Радивилов стал призером этапа КС в Баку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал бронзовую награду на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
Получив за свое упражнение на кольцах оценку 14,666, он уступил лишь британцу Кортни Талоку (14,933) и хозяину соревнований Никите Симонову (14,800).
Как сообщалось ранее, на этапе Кубка мира в Мельбурне Радивилову не было равных.
В ноябре прошлого года гимнасты Радивилов и Верняев получили золотые медали Кубка мира.