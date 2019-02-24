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Гімнаст Радівілов тріумфував на етапі Кубку світу в Мельбурні

Гімнаст Радівілов тріумфував на етапі Кубку світу в Мельбурні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Етап Кубку світу зі спортивної гімнастики в Мельбурні приніс українцю Ігорю Радівілову “золото” у фіналі на опорному стрибку, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гімнастики України.

Наш гімнаст отримав 14,949 балів та не залишив шансів суперникам з Франції (Фраска 14,9), Великої Британії (Каннінгем 14,749), Японії, Кореї, Австралії та Казахстану.

Відзначмо також, виступ Валерії Осіпової, яка змогла відібратися одразу до 3-х фіналів: у вільних вправах (11,633) та на різновисоких брусах (12,366) Валерія стала шостою, а у вправі на колоді — сьомою (11,233).

Як повідомляв УНН, на етапі Кубку світу в Котбусі Радівілов також виборов медаль найвищого ґатунку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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