Гімнасти Радівілов та Верняєв здобули золоті медалі Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У заключний день змагань на Кубку світу зі спортивної гімнастики у німецькому Котбусі українська збірна здобула три нагороди, інформує УНН з посиланням на НОК України.
Олег Верняєв та Ігор Радівілов зійшли на першу сходинку п’єдесталу у вправах на брусах та в опорному стрибку відповідно. Діана Варінська стала третьою на колоді.
Верняєв залишив позаду себе росіянина Ланкіна, а Радівілов китайця Хуанга. Варінська поступилася лише двом уродженкам Бразилії.
Нагадаємо, що у цьому місяці Верняєв зазнавав травми на змаганнях у Швейцарії.