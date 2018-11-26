Гимнасты Радивилов и Верняев получили золотые медали Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В заключительный день соревнований на Кубке мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе украинская сборная завоевала три награды, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
Олег Верняев и Игорь Радивилов сошли на первую ступеньку пьедестала в упражнениях на брусьях и в опорном прыжке соответственно. Диана Варинская стала третьей на бревне.
Верняев оставил позади себя россиянина Ланкина, а Радивилов китайца Хуанга. Варинська уступила только двум уроженка Бразилии.
Напомним, что в этом месяце Верняев получал травмы на соревнованиях в Швейцарии.