Гімнаст Радівілов став призером етапу КС у Баку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Український гімнаст Ігор Радівілов здобув бронзову нагороду на етапі Кубка світу у Баку (Азербайджан), повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
Отримавши за свою вправу на кільцях оцінку 14,666, він поступився лише британцю Кортні Талоку (14,933) і господарю змагань Микиті Сімонову (14,800).
Як повідомлялося раніше, на етапі Кубку світу в Мельбурні Радівілову не було рівних.
У листопаді минулого року гімнасти Радівілов та Верняєв здобули золоті медалі Кубку світу.