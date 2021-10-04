Гигабит - высокоскоростной Интернет от Сети Ланет

КИЕВ. 4 октября. УНН. Высокоскоростной Интернет уже давно перестал быть роскошью. Если ранее моментальная загрузка видео на Youtube воспринималось как нечто невероятное, то сейчас это обыденная вещь. Тем более многие перешли на удаленную работу, поэтому домашнего Интернета со скоростью в 50-100 Мбит/с уже не хватает. В связи с этим все больше и больше людей задумывается о подключении гигабита.