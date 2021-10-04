Гигабит - высокоскоростной Интернет от Сети Ланет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Высокоскоростной Интернет уже давно перестал быть роскошью. Если ранее моментальная загрузка видео на Youtube воспринималось как нечто невероятное, то сейчас это обыденная вещь. Тем более многие перешли на удаленную работу, поэтому домашнего Интернета со скоростью в 50-100 Мбит/с уже не хватает. В связи с этим все больше и больше людей задумывается о подключении гигабита.
Гигабитный Интернет — это подключение к сети на скорости 1000 Мбит/с. Только представьте, вы решили скачать фильм, который весит 4 Гб. Со скоростью в 100 Мбит/с потребуется 5 минут при условии, что никто больше не будет пользоваться Интернетом. Но с гигабитом ситуация кардинально изменится! На скачивание такого фильма понадобится меньше минуты, при этом вы или же члены вашей семьи сможете спокойно параллельно пользоваться Интернетом.
Но провести Интернет со скоростью 1 Гбит/c стоит не только ради этого. Гигабит обязательно понадобится тем, кто:
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- живет там, где точкой доступа пользуются трое и больше человек с разных устройств;
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- работает с объемными файлами;
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- постоянно скачивает большие файлы, как фильмы, игры, программы и их обновления;
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- работает в компании, которая нуждается в корпоративной сети;
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- любит смотреть видео и фильмы в формате 4К (Ultra HD).
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Для использования гигабита необходимо убедиться, что на компьютере или ноутбуке установлена Windows 7 и выше, а само устройство обладает достаточной мощностью. Подключение Интернета в 1 Гбит/с осуществляется через гигабитный порт коммутационного устройства провайдера с помощью кабеля при наличии необходимого оборудования у абонента, в частности беспроводного Wi-Fi роутера с гигабитными портами, сетевой карты устройства, поддерживающей гигабитную скорость, 8-жильный интернет-кабель, жесткий диск SSD.
Гигабит от интернет-провайдера Сеть Ланет
Сеть Ланет — оператор связи, обеспечивающий украинцев доступом к Интернету более 15 лет. Сеть Ланет несколько раз подряд была отмечена международным сервисом nPerf как провайдер, предлагающий абонентам самую лучшую скорость для загрузки данных.
Компания предлагает не только безлимитный Интернет и ТВ, но и комплексные пакеты Интернет+ТВ. Оператор связи подготовил широкую линейку тарифов, где каждый найдет то, что ему по душе. Выбирая любой тариф от провайдера, вы гарантированно получаете надежный и бесперебойный доступ ко Всемирной паутине.
Став абонентом Сети Ланет, вы сможете использовать личный кабинет, где удобно просматривать состояние счета, оплачивать услуги либо подключать кредитный период при необходимости. А в случае возникновения проблем, на помощь всегда придет круглосуточная профессиональная техподдержка, готовая дать ответы на любые вопросы.
Помимо качественного подключения ко Всемирной паутине, компания проводит постоянные акции и разыгрывает приятные бонусы в виде призов или сертификатов.
Подключить Интернет от Сети Ланет очень просто. Достаточно оставить заявку на сайте и с вами свяжутся в ближайшее время. Почувствуйте все преимущества гигабитного Интернета вместе от Сети Ланет!