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Гігабіт - високошвидкісний Інтернет від Мережі Ланет

Гігабіт - високошвидкісний Інтернет від Мережі Ланет

Київ • УНН

 • 51834 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Високошвидкісний Інтернет вже давно перестав бути розкішшю. Якщо раніше моментальна завантаження відео на Youtube сприймалося як щось неймовірне, то зараз це буденна річ. Тим більше багато хто перейшов на віддалену роботу, тому домашнього Інтернету зі швидкістю в 50-100 Мбіт/с вже не вистачає. У зв'язку з цим все більше і більше людей замислюється про підключення гігабіту.

Гігабітний Інтернет — це підключення до мережі на швидкості 1000 Мбіт/с. Тільки уявіть, ви вирішили завантажити фільм, який важить 4 Гб. Зі швидкістю в 100 Мбіт/с буде потрібно 5 хвилин за умови, що ніхто більше не буде користуватися Інтернетом. Але з гігабітом ситуація кардинально зміниться! На скачування такого фільму знадобиться менше хвилини, при цьому ви або ж члени вашої родини зможете спокійно паралельно користуватися Інтернетом.

Але провести Інтернет зі швидкістю 1 Гбіт/c варто не тільки заради цього. Гігабіт обов’язково знадобиться тим, хто:

  • живе там, де точкою доступу користуються троє і більше осіб з різних пристроїв;
  • працює з об’ємними файлами;
  • постійно викачує великі файли, як фільми, ігри, програми та їхні оновлення;
  • працює в компанії, яка потребує корпоративної мережі;
  • любить дивитися відео та фільми у форматі 4К (Ultra HD).

Для використання гігабіту необхідно переконатися, що на комп’ютері або ноутбуці встановлена Windows 7 і вище, а сам пристрій володіє достатньою потужністю. Підключення Інтернету в 1 Гбіт/с здійснюється через гігабітний порт комутаційного пристрою провайдера за допомогою кабелю за наявності необхідного обладнання у абонента, зокрема бездротового Wi-Fi роутера з гігабітними портами, мережевої карти пристрою, що підтримує гігабітну швидкість, 8-жильний інтернет-кабель, жорсткий диск SSD.

Гігабіт від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Мережа Ланет — оператор зв’язку, що забезпечує українців доступом до Інтернету понад 15 років. Мережа Ланет кілька разів поспіль була відзначена міжнародним сервісом nPerf як провайдер, що пропонує абонентам найкращу швидкість для завантаження даних.

Компанія пропонує не тільки безлімітний Інтернет і ТБ, а й комплексні пакети Інтернет+ТВ. Оператор зв’язку підготував широку лінійку тарифів, де кожен знайде те, що йому до душі. Вибираючи будь-який тариф від провайдера, ви гарантовано отримуєте надійний і безперебійний доступ до Всесвітньої павутини.

Ставши абонентом Мережі Ланет, ви зможете використовувати особистий кабінет, де зручно переглядати стан рахунку, оплачувати послуги або підключати кредитний період за необхідності. А в разі виникнення проблем, на допомогу завжди прийде цілодобова професійна техпідтримка, готова дати відповіді на будь-які питання.

Крім якісного підключення до Всесвітньої павутини, компанія проводить постійні акції і розігрує приємні бонуси у вигляді призів або сертифікатів.

Підключити Інтернет від Мережі Ланет дуже просто. Досить залишити заявку на сайті і з вами зв’яжуться найближчим часом. Відчуйте всі переваги гигабитного Інтернету разом від Мережі Ланет!

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