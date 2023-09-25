Гибридный формат и экспертные встречи: в НБУ рассказали подробности работы миссии МВФ

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня начала работу Миссия МВФ для подготовки к консультациям 2023 года по Статье IV Соглашений МВФ и ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Как сообщили в НБУ, миссия будет работать в Варшаве в гибридном формате – онлайн и офлайн, передает УНН.