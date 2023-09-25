Гібридний формат та експертні зустрічі: у НБУ розповіли подробиці роботи місії МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сьогодні розпочала роботу Місія МВФ для підготовки до консультацій 2023 року за Статтею IV Угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Як повідомили у НБУ, місія працюватиме у Варшаві в гібридному форматі – онлайн та офлайн, передає УНН.
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Як повідомили у НБУ, робота Місії передбачає проведення експертних зустрічей між представниками українських органів влади, зокрема Національного банку України, Міністерства фінансів України, та Міжнародного валютного фонду.
"У фокусі обговорення ‒ виконання Україною зобов’язань, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику, а також макроекономічна ситуація, стан фінансового сектору, реалізація заходів для забезпечення макрофінансової стабільності та прогрес у проведенні реформ, передбачених програмою EFF", - додали у Нацбанку.
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Другий перегляд програми заплановано на кінець 2023 року.
Нагадаємо
31 березня 2023 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила чотирирічну програму “Механізм розширеного фінансування” для України обсягом близько 15,6 млрд дол.
Ця програма є частиною загального пакета підтримки України міжнародними партнерами обсягом 115 млрд дол.
У червні 2023 року Україна успішно пройшла перший перегляд програми, вчасно виконавши всі взяті на себе зобов'язання. У межах програми вже отримано два транші загальним обсягом близько 3,6 млрд дол. США.
За успішного виконання програми Україна може цьогоріч отримати ще один транш, а загальна сума отриманого фінансування зросте до 4,5 млрд дол.